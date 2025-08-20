مصادر: مصر تُجري اتصالات مُكثفة لحث "إسرائيل" للموافقة على مقترح صفقة غزة

فلسطين اليوم

أكدت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، أن "إسرائيل" لم ترد بعد على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، بالرغم من مرور يومين على استلامها إياه.

وقال المصادر المصرية لقناة "القاهرة" الإخبارية: "إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية لتحفيز (إسرائيل) على التصرف بشكل إيجابي تجاه اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة".

وأول أمس، أبلغت حركة حماس، الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا إن "إسرائيل" لم ترد حتى اللحظة.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و64 شهيداً، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.