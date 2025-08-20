3 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، عن تسجيل 3 حالات وفاة بين البالغين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة، بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوّعين الفلسطينيين