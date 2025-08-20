القسام تعلن إصابة وقتل عدد من جنود الاحتلال خلال الهجوم على أحد المواقع شرق خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 عن تمكن مجاهديها من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة.

وبين القسام ان مجاهديها اقتحموا الموقع واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع "ميركفاه4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين105" ، كما استهدف عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة،.

واقتحم عدد من المجاهدين المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدية، وتمكن مجاهدو القسام أيضاً من قنص قائد دبابة "ميركفاه 4" وإصابته إصابة قاتلة.

ودك المجاهدين المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، وتم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان، وفور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، واستمر الهجوم لعدة ساعات، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.