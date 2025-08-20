تفاصيل : حدث غير مسبوق وقع اليوم في رفح ..هكذا حاولت المقاومة أسر الجنود!

فلسطين اليوم

قالت قناة كان العبرية اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 ان حدث غير مسبوق، وقوع صباح اليوم بعد عامين من الحرب ، حيث خرجت خلية من ما لا يقل عن 14 مسلحا (على الأرجح قرابة 20) من فتحة نفق قرب موقع للجيش في جنوب قطاع غزة، وبدأ المسلحون بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات باتجاه قوات الجيش داخل الموقع.

وقالت القناة ان الاشتباك دفع الجيش بطائرات ودبابات أطلقت النار باتجاههم، ولا يزال غير واضح كم منهم قُتل في الغارات الجوية، قوات الجيش، جوا وبرا، تواصل عمليات التمشيط.

وبينت القناة ان الحديث يدور عن هجوم منظم، ويقدّر الجيش أن الخلية خططت للتسلل إلى الموقع وحتى أسر جنود.