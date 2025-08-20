الإعلام العبري: المقاومة حاولت أسر جنود "اسرائيليين" في رفح مما أدى لإصابة 3 جنود بينها خطيرة

فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 ، عن إصابة 3 جنود أحدهما حالته خطيرة وإصابة آخرين بجراح طفيفة جراء هجوم مزدوج شنّه مسلحون على متراس الفريق القتالي 900 التابع لجيش الاحتلال في رفح ، في محاولة لأسر جنود في المنطقة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري ان 14 مقاوماً فلسطينيًا هاجموا نقطة تمركز للواء كفير في رفح ، مما أدى إصابة جندي في حالة خطيرة وجنديان آخران حالتهما بين الطفيفة والمتوسطة.

وبينت المصادر الإسرائيلية ان المقاومين حاولوا أسر جنود خلال الهجوم على نقطة تمركز للجيش شمالي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي تفاصيل جديدة ، قالت قناة كان العبرية ان حدثاً غير مسبوق، وقوع صباح اليوم بعد عامين من الحرب ، حيث خرجت خلية من ما لا يقل عن 14 مسلحا (على الأرجح قرابة 20) من فتحة نفق قرب موقع للجيش في جنوب قطاع غزة، وبدأ المسلحون بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات باتجاه قوات الجيش داخل الموقع.

وقالت القناة ان الاشتباك دفع الجيش بطائرات ودبابات أطلقت النار باتجاههم، ولا يزال غير واضح كم منهم قُتل في الغارات الجوية، قوات الجيش، جوا وبرا، تواصل عمليات التمشيط.

وبينت القناة ان الحديث يدور عن هجوم منظم، ويقدّر الجيش أن الخلية خططت للتسلل إلى الموقع وحتى أسر جنود.