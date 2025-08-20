محكمة الاحتلال ترفض التماسا لوقف هدم مسكن في الرأس الأحمر

فلسطين اليوم

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 20 أغسطس، التماسا لوقف هدم مسكن في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم لها من أجل وقف عملية الهدم لمسكن يعود للمواطن فائق عبد الله حسين بشارات".

وأضاف، أن محكمة الاحتلال أمهلته عشرة أيام، وبعدها ستقوم سلطات الاحتلال بهدم المسكن.