تفاصيل جديدة عن الخطط العسكرية لإحتلال غزة

فلسطين اليوم

نشرت اذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم الاربعاء 20 أغسطس 2025 ما قالت انها خطة جيش الاحتلال، لاحتلال قطاع غزة، والتي اسماها "مركبات جدعون 2".

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان الخطة التي صدق عليها وزير الجيش يسرائيل كاتس، تتضمن مشاركة 5 فرق عسكرية في عملية احتلال مدينة غزة منها 12 وحدة قتالية، وثلاث فرق نظامية مركزية للجيش إلى جانب قوات احتياط.

واضافت انه في الأيام المقبلة سيبدأ جيش الاحتلال بتهجير سكان مدينة غزة جنوبًا.

ولفتت ان استدعاء الاحتياط سيكون بحجم 60 ألف جندي إضافي، إلى جانب 70 ألفًا يخدمون بالفعل. في ذروة المناورة سيصل الجيش إلى 130 ألف جندي احتياط في وقت واحد.