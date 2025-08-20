قيادي بحماس: ردود الفعل الصهيونية تعكس نية نتنياهو الاستمرار في الحرب

فلسطين اليوم

قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم اليوم الاربعاء 20 أغسطس 2025 ان الحركة في انتظار رد العدو على مقترح الوسطاء الجديد لوقف إطلاق النار في غزة ، موضحاً ان الموافقة على مقترح الوسطاء جاء في إطار تقدير موقف وطني والظروف الإنسانية لشعبنا

وبين ان ردود الفعل الصهيونية تعكس نية نتنياهو الاستمرار في الحرب والإبادة والتطهير العرقي ، مطالباً المجتمع الدولي وخاصة الطرف الأميركي وضع حد للعربدة والاستهتار بالقانون الدولي.

وتابع : من يراهن على كسر شعبنا ليتنازل عن حقوقه المشروعة واهم

ويشار الى ان الاحتلال صادق فجر اليوم على احتلال قطاع غزة بالرغم من استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين الاحتلال حماس حيث وافقت الأخيرة الاثنين على مقترح تقدم به الوسيطان المصري والقطري، يشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما فيما توجه الاحتلال لرفضه.