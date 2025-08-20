ويتكوف: لابد من وقف الحرب بشكل عاجل وفوري في غزة وإطلاق سراح كافة الأسرى

فلسطين اليوم

أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اليوم الاربعاء 20 أغسطس 2025 ، على ضرورة وقف الحرب بشكل عاجل وفوري و"إعادة الأسرى الـ20 إلى عائلاتهم وذويهم، وإطلاق سراح عدد متناسب من الأسرى الفلسطينيين، وإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر".

تصريحات ويتكوف تأتي في ظل انتظار الوسطاء رد "إسرائيل" على المقترح الجديد حول وقف النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس والجانب "الإسرائيلي".

مصادر إسرائيلية مطلعة، افادت مساء أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يميل إلى رفض المقترح المعدل الذي وافقت عليه حركة حماس، بعد الجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر.

إلا أن مصدرا رسميا إسرائيليا ألمح إلى إمكانية تراجع نتنياهو عن رفض الصفقة في حال طلب منه ترامب ذلك.

وكانت حرك حماس والفصائل الفلسطينية ردت يوم الاثنين إيجابياً بشأن صفقة وقف اطلاق النار جزئيا في القطاع لمدة 60 يوماً، في حين لاتزال اسرائيل تدرس المقترح الذي صاغته الولايات المتحدة واسرائيل سابقاً .