مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة المحتلة، طالت عشرات المواطنين بينهم أطفال وأسرى محررون.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ومحيطها، واعتقلت الطفل محمود عهدي الجعبري قرب مقبرة الراس، إضافة إلى الشبان رامز حسام طه، وياسين جواد طه، ومأمون منذر طه، وكريم علي طه بعد اقتحام منازلهم.

ومن بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت القوات: أحمد كمال غنيمات، ومحمود محمد حميدات، وأحمد محمود عواد، ورمضان علي القاضي، وخالد تيسير غنيمات، وعز الدين غالب الهور, ومالك إبراهيم حميدات, ونور يوسف حدوش, وحسام أحمد الهور.

كما اعتقلت من بلدة الظاهرية جنوب الخليل المواطنين: علاء أبو الغزلان وعدنان الطل.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال نصب عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلق طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية.

وفي نابلس، شهدت محافظة نابلس حملة اقتحامات واعتقالات، حيث اعتقل من مخيم العين غرب المدينة الشاب عبد الله رمضان. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقلت المواطن عبد السلام دسوقي عقب الاعتداء عليه. وفي قرية سالم شرق نابلس اعتقلت القوات الشابين فادي جبارة وسالم نور عيسى.

أما في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين واعتقلت الفتى عمر إبراهيم مرشد، فيما اعتقلت من مخيم جنين الشاب إيهاب وشاحي.

بينما في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من مدينة طوباس، هما: صالح الشحروري، شقيق الشهيد عدي الشحروري، ومحمد عبد الرزاق البشار شقيق الأسير فادي البشار، بعد مداهمة منزليهما.

وفي رام الله والبيرة، من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال شوامرة (60 عامًا) بعد تفتيش منزله.

قائمة المعتقلين:

1. الطفل محمود عهدي الجعبري – مقبرة الراس – الخليل

2. رامز حسام طه – الخليل

3. ياسين جواد طه – الخليل

4. مأمون منذر طه – الخليل

5. كريم علي طه – الخليل

6. أحمد كمال غنيمات – صوريف – الخليل

7. محمود محمد حميدات – صوريف – الخليل

8. أحمد محمود عواد – صوريف – الخليل

9. رمضان علي القاضي – صوريف – الخليل

10. خالد تيسير غنيمات – صوريف – الخليل

11. عز الدين غالب الهور – صوريف – الخليل

12. مالك إبراهيم حميدات – صوريف – الخليل

13. نور يوسف حدوش – صوريف – الخليل

14. حسام أحمد الهور – صوريف – الخليل

15. علاء أبو الغزلان – الظاهرية – الخليل

16. عدنان الطل – الظاهرية – الخليل

17. عبد الله رمضان – مخيم العين – نابلس

18. عبد السلام دسوقي – برقة – نابلس

19. فادي جبارة – سالم – نابلس

20. سالم نور عيسى – سالم – نابلس

21. عمر إبراهيم مرشد – كفر راعي – جنين

22. إيهاب وشاحي – مخيم جنين – جنين

23. صالح الشحروري – طوباس

24. محمد عبد الرزاق البشار – طوباس

25. جمال شوامرة – حي أم الشرايط – رام الله والبيرة