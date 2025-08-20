بالأسماء : حرب الإبادة تدخل يومها الـ684..شهداء في الشاطئ والوسطى وخانيونس وطالبي المساعدات

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 يومها الـ684 ، وسط استهداف مكثف لخيام ومنازل المواطنين وتدمير منازل المواطنين في حي التفاح والصبرة والزيتون شرق مدينة غزة ، واستمرار استهداف طالبي المساعدات وسط وشمال وجنوب القطاع ، وسط التلويح بإحتلال قطاع غزة رغم موافقة الفصائل الفلسطينية على مقترح ويتكوف لوقف اطلاق النار .

المصادر الطبية الفلسطينية أعلنت عن استشهاد أكثر من 21 مواطناً منذ فجر اليوم في غارات صهيونية استهدفت منازل وخيام نازحين في عدة مناطق بقطاع غزة، تركزت في المواصي بخانيونس جنوب القطاع ومخيم الشاطئ والنصيرات وسط القطاع .

حيث قصفت طائرات الاحتلال خيمة نازحين في منطقة الشاطئ غرب مدينة غزة ، مما أدى لاستشهاد 5 مواطنين من عائلة واحدة وهم : عطيه الداعور 35 عام ، زوجته: اسماء الداعور ، معتز الداعور 4 اعوام ، معاذ الداعور 7 اعوام ، وابنته: ماريا الداعور 9 اعوام.

واستشهد 4 مواطنين من عائلة عزام جراء استهداف مبنى الاوقاف في حي الزيتون.

في حين ارتفعت أعداد شهداء قصف الاحتلال لمنزل في مواصي خانيونس لثلاثة وهم : ساجد هشام أحمد أبو وسحلول (3 أشهر) ، أريج ناهض أبو سحلول (32عام )

وكانت طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات وسط القطاع ، حيث استهدفت شقة سكنية في شارع العشرين من قبل طيران مروحي، ما أسفر عن استشهاد جهاد فتحي طلال الدهشان ، بالإضافة الى استهداف منزل هشام درويش في مخيم 2 بالقرب من محطة أبو بطيحان

مما أدى لاستشهاد كوكبة يوسف درويش ، والطفلة الشهيدة ميرا محمد درويش

وقالت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة النملة بالقرب من ترنس ابو هويشل بصاروخ استطلاع، ما أدى إلى استشهاد ناجي النملة ، إصابة زوجته إصابة خطيرة.

وأشارت المصادر الطبية الى ارتفاع عدد الشهداء الى 8 بعد استهداف الاحتلال طالبي المساعدات بنيتساريم وسط القطاع وعرف منهم : " فادي صقر الصفطاوي ، محمد عصام مزهر ، سلامة كامل أبو حجير ، محمد زنون ، أحمد ابراهيم شكشك ، حسن نوفل " أبو هيثم "

، محمد غازي خليل شقورة 48 عاماُ.

وزارة الحصة أعلنت خلال تقريرها اليومي عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,064 شهيدًا 156,573 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,518 شهيدًا و 44,532 إصابة.

وارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,996 شهيدًا وأكثر من 14,898 إصابة ، وارتفاع الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، إلى 266 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.11