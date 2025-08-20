فلسطين اليوم

الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025: انخفاض الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 ، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تكون حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غداً الخميس 21 أغسطس 2025:، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة 22 أغسطس 2025:، يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، السبت المقبل 23 أغسطس 2025:، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.