مصادر مصرية: "إسرائيل" لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حماس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال لم ترسل ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه الوسطاء وقبلت به حركة حماس، رغم مرور 24 ساعة على تسلمها للمقترح.

وأضافت المصادر المصرية أن مقترح الوسطاء سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونوهت إلى أن المقترح يضمن التوصل إلى صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال أمام اختبار حقيقي لإنقاذ المحتجزين في غزة، مؤكدة أنه لا سبيل لخروجهم إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ما تردد في وسائل إعلام عبرية بشأن وجود مقترح من مصر بنقل سلاح حركة حماس إليها في إطار خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.