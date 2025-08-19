البيت الأبيض: نناقش مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس

فلسطين اليوم

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يناقش مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس.

وأكد بيان البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويريد أن يرى نهاية للحرب في غزة أيضا.

ويشمل المقترح المطروح بحسب مصادر مطلّعة، إعادة انتشار قوات الاحتلال لمناطق محاذية للحدود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لـ 60 يوما، يتم خلالها التبادل على مرحلتين: الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب مناقشة ترتيبات التهدئة الدائمة منذ اليوم الأول للاتفاق.

ومساء اليوم، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن حركة "حماس" وافقت على المقترح المطروح من المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن الكرة الآن أصبحت في ملعب "إسرائيل".