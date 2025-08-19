كتائب القسام تعلن تدمير جرافة للاحتلال شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، تدمير جرافة عسكرية للاحتلال جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر "تلغرام":"أكد مجاهدونا تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" عصر أول أمس الأحد في ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

وتواصل سرايا القدس وكتائب القسام تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.