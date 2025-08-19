الأمم المتحدة: 383 ناشط إغاثة قتلوا خلال عام 2024 نصفهم في غزة

فلسطين اليوم

أفاد مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر،اليوم الثلاثاء، بأن 383 ناشط إغاثة قُتلوا في البؤر الساخنة خلال 2024، نصفهم في غزة أثناء العدوان على القطاع.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن المعطيات تُشير إلى عدد قياسي من عمال الإغاثة الذين قتلوا.

وقال فليتشر: "إن مقتل هذا العدد القياسي يجب أن يكون تحذيرًا لحماية المدنيين الذين يقعون في وسط الصراعات ومن يحاولون مساعدتهم".

وأضاف: "وقوع الهجمات على هذا المستوى دون أي قدر من المحاسبة عليها إدانة، ونطالب مجددًا بالتحرك من أجل الإنسانية وحماية المدنيين وعمال الإغاثة ومحاسبة الجناة".

من جهته، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أن معظم عمال الإغاثة الذين قتلوا، كانوا من الطواقم الوطنية التي تخدم مجتمعاتها التي تتعرض لهجوم سواء كانوا في العمل أو في منازلهم".