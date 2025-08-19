الخارجية المصرية: الكرة الآن في ملعب "إسرائيل" بعد موافقة حماس

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" وافقت على المقترح المطروح من المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن الكرة الآن أصبحت في ملعب "إسرائيل".

التصريحات هذه جاءت خلال اتصالات هاتفية بين عبد العاطي مع كل من "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، و"هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، و"كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، و"حسين الشيخ" نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وأشار عبد العاطي إلى وجود تقدم مهم تم احرازه فى هذا الصدد وأنه انعكس فى المشاورات الأخيرة التى تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطينى والتى تركزت على مقترح ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس.

وقال وزير الخارجية: "الكرة أصبحت فى ملعب اسرائيل"، مشددًا على ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم فى التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية فى غزة.

كذلك تناول وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.