51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 51 فلسطينيا بعدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، وفق مصادر طبية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا بمنطقة المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وارتقى مواطنون وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو رحمة قرب مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كذلك استشهد الشاب إبراهيم جرادة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية مقابل كافيه لورانس غربي دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلين في محيط منطقة عسقولة بحي الزيتون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، وصول 60 شهيداً منهم "2 انتشال" و343 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة بأن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 62,064 شهيدًا 156,573 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، كما بلغت حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,518 شهيدًا و44,532 إصابة".