سرايا القدس تدمر آليتين عسكريتين للاحتلال في حي الزيتون

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا آليات عسكرية للاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان لها إنها "تمكنت "أول أمس" من تدمير آلية عسكرية للاحتلال عبر تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع (ثاقب – خرقية)، تم زرعها مسبقاً في منطقة المصلبة"

وأضافت السرايا في بيانها "أن مجاهديها رصدوا عمليات إجلاء للجنود من المكان عقب الانفجار، في مؤشر على وقوع إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة".

وكشفت السرايا عن عملية سابقة نُفذت يوم الأحد الماضي، حيث تم تفجير عبوة مماثلة في محيط صالة النجوم بالحي ذاته، ما أدى إلى تدمير آلية عسكرية أخرى.

وتواصل سرايا القدس وفصائل المقاومة عملياتها ضد الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.