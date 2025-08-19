الهلال الأحمر يفتتح عيادة السرايا  للرعاية الأولية في غزة

فلسطين اليوم

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عيادة السرايا رقم 26 للرعاية الأولية، والتي شهدت منذ الساعات الأولى لافتتاحها إقبالاً واسعاً من المرضى والمصابين، في ظل تزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية.

وقال الدكتور بشار مراد، مدير دائرة الرعاية الأولية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن افتتاح العيادة الجديدة يأتي ضمن جهود الجمعية الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها الطبية وتلبية الاحتياجات الصحية المتصاعدة للسكان والنازحين، خاصة مع الضغط الكبير الذي تشهده المرافق الطبية في قطاع غزة جراء استمرار الظروف الإنسانية الصعبة.

وتواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عملها على تعزيز شبكة مراكزها وعياداتها الطبية في مختلف مناطق القطاع، بهدف توفير الرعاية الأولية وخدمات الطوارئ للمواطنين، وضمان وصول المساعدة الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين رغم التحديات الميدانية.