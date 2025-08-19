وفد حماس يُغادر القاهرة إلى تركيا وسيتوجه لقطر في هذه الحالة!

فلسطين اليوم

أكد مصدر مصري، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحيّة غادر العاصمة المصرية "القاهرة"، بعد الرد الإيجابي على المقترح الجديد لصفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وقال المصدر المصري في تصريح صحيفة "العربي الجديد": "عقب تلقي رد (إسرائيل)، ستصل فرق التفاوض إلى قطر".

مساء أمس، أبلغت حركة حماس، الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفل.