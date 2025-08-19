غال هيرش لأهالي المحتجزين بشأن الصفقة: هناك جهود جارية ونريد الحفاظ على السرّية

فلسطين اليوم

وجه منسق شؤون الأسرى والمفقودين لدى الاحتلال الإسرائيلي غال هيرش، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، رسالة إلى أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل مع المقاومة.

وقال غال هيرش لأهالي الأسرى: "هناك جهود جارية الآن ونريد الحفاظ على السرّية".

مساء أمس، أبلغت حركة حماس، الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا إن "إسرائيل" لم ترد حتى اللحظة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفل.