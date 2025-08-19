وزيرة إسرائيلية تُعقب على مقترح الوسطاء إبرام صفقة تبادل

فلسطين اليوم

عقّبت وزيرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حول المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى، ووافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وقالت الوزيرة في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف": "إذا كان المقترح هو إعادتهم الآن، فسيُدرس بشكل إيجابي؛ وإلا يجب احتلال مدينة غزة".

مساء أمس، أبلغت حركة حماس، الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد تسلمته منهم في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفل.