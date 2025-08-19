وصول 60 شهيداً و343 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، عن وصول 60 شهيداً منهم "2 انتشال" و343 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 62,064 شهيدًا 156,573 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة: "كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,518 شهيدًا و44,532 إصابة".

كما بلغ – وفق الصحة- عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا و197 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,996 شهيدًا وأكثر من 14,898 إصابة.

وأضافت الصحة: "سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 3 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا".

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

