مستوطنون يشقون طرقاً استعمارية شرق رام الله

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، على شق طرق استعمارية في بلدة دير دبوان شرق رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات المستوطنين أقدمت على شق طرق في أراضي البلدة.

وتتعرض بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة لاقتحامات متكررة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.