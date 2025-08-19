قطر: المقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق مع ما قبلته "إسرائيل" سابقاً

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، أن رئيس الوزراء -وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني شارك في العلمين أمس بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال د. الأنصاري في تصريحات إعلامية، أن قطر ومصر تلقتا رد حركة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في غزة، موضحاً، أن المقترح يتضمن مساراً لوقف دائم لإطلاق النار وهو أفضل ما يمكن تقديمه حالياً.

وأشار إلى أنهم لا يزالون في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، مضيفاً: "لا مدى زمنياً للرد ولكن سمعنا أن (إسرائيل) تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً، مستدركاً: "لكن لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء -وزير الخارجية على اتصال مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وهناك أجواء إيجابية.

وأعرب د. الأنصاري عن أمنيته بالتوصل إلى اتفاق وإذا تم ذلك فيجب تطبيقه فوراً.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على أن هدفهم الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن"، متابعاً: "نحرص على وقف إطلاق النار بأي طريقة كانت وفي إطاره ندفع للوصول لاتفاق كامل".

مساء أمس، أبلغت حركة حماس، الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفل.