بالأرقام.. الصحة ترصد واقع المختبرات وبنوك الدم في غزة

فلسطين اليوم

رصدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، واقع المختبرات وبنوك الدم بقطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ومنع إدخال معظم صنوف الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبيّنت الصحة في تصريح صحفي، أن 49% من مواد الفحص المخبري رصيدها صفر، مضيفة، أن 60.3% من المواد المخبرية الأساسية المتبقية رصيدها أقل من شهر.

وقالت الصحة: "إن 51.4% من المستهلكات والمستلزمات المخبرية رصيدها أقل من شهر، مضيفة، أن العديد من الفحوصات الأساسية في أقسام العمليات والعناية قد نفدت أو شارفت على النفاد.

وأشارت إلى نفاد معظم المواد اللازمة لفحص مستويات الأدوية بالدم الخاصة للمرضى الذين أُجريت لهم عمليات زراعة الكلى والكبد، متابعة: "مواد فحص CBC، وهو الفحص الأساسي للمترددين على المرافق الصحية، على وشك النفاد، وما هو متوافر يكفي لأيام محدودة فقط".

وأفادت، بأن مواد فحص سلامة وحدات الدم من الفيروسات (HBsAg, HCV, HIV) تكفي لأيام معدودة، ما يهدد بخطر نقل دم غير آمن، لافتة إلى أن فحوصات غازات الدم تكفي لأيام قليلة فقط.

وأضافت، أن 42% من مواد الفحوصات الكيميائية (مثل Bilirubin, Ammonia) شارفت على النفاد، موضحة، أن رصيد أكياس الدم وأدوات نقل الدم لا يكفي سوى أقل من شهر.

وأكدت على توقف فحوصات الأمراض المناعية والمختبر المركزي (فحص حديثي الولادة، فحوصات PCR) منذ بداية الحرب، مضيفة، أن نحو 45% من أجهزة المختبرات تعطلت أو دُمّرت وتحتاج إلى صيانة وقطع غيار.