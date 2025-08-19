الاحتلال يهدم مقهى في بيت سيرا غرب رام الله

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، مقهى في قرية بيت سيرا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت القرية وشرعت بهدم مقهى المواطن عبد الرزاق محمد مصطفى الحاج، وسط انتشار مكثف في محيط المنطقة.

ويتواصل الاحتلال في تنفيذ سياسة هدم المنازل والمنشآت بالضفة الغربية، في إطار محاولاته التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسرًا.

وتتبع سلطات الاحتلال سياسة متصاعدة في هدم المقاهي والمتاجر والمنشآت الاقتصادية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، وهو ما يحرم آلاف العائلات من مصادر رزقها الأساسية، ويضاعف الأعباء المعيشية على السكان. كما تمثل هذه السياسة جزءًا من مخطط أوسع لفرض القيود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، ودفعهم نحو التهجير القسري من أراضيهم.