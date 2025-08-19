منذ فجر اليوم: 17 شهيداً في دير البلح جراء قصف الاحتلال للنازحين والمجوعين

فلسطين اليوم

ارتقى صباح اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، 17 مواطناً جراء قصف الاحتلال المستمر لخيام النازحين وتجمعات المواطنين والمجوعين في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصل الشهداء والجرحى، إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من المواطنين في القصف الإسرائيلي الذي طال مجموعة مواطنين في محيط مول أبو صفر بشارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

والشهداء هم:

1. رامي رأفت حجازي، ٣٧ عامًا

2. علي فريد أحمد بركة، ٢٨ عامًا

3. حسن حميدة

4. مهند حميدة

5. شهيدة مجهولة الهوية

وفي منطقة البصة بدير البلح، قصف الاحتلال خيمة نازحين، ما أدى إلى ارتقاء خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وسيدة:

دانا أحمد محمد الحج (13 عامًا)

رغد محمد مسمح (12 عامًا)

محمد أحمد صالح مسمح (36 عامًا)

صافيناز محمود مسمح (34 عامًا)

فوزي محمد أحمد مسمح (عام واحد)

وفي كيسوفيم شرقي دير البلح ارتقى خمسة شبان من عناصر تأمين:

عبدالله أبو عمرة

علي أحمد السعايدة

أنس عبد الكريم بشير

أدهم أبو ريا

حسن محمد حربق

وفي وادي غزة، جنوب محور نتساريم:

ارتقاء المواطن أحمد يوسف أحمد الجوراني، 38 عامًا، من سكان دير البلح ونازح بالبريج، قرب نقطة المساعدات.

ومحمد نضال دياب الاقرع