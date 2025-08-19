القناة 12 العبرية: إصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أُصيب ضابط إسرائيلي بجروح متوسطة، وأصيب جندي آخر بجروح، خلال اشتباكات شمال قطاع غزّة بعد تعرّضهما لإطلاق نار من قناص، وفق الإعلام العبري.

وقال مراسل القناة "12" العبرية نيتسان شابيرا إنّه "جرى إجلاء الضابط والجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وفي وقتٍ سابق، أفادت منصات إسرائيلية بوقوع حدث أمني في قطاع غزّة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور التوغل على امتداد قطاع غزة، مخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوف "جيش" الاحتلال.