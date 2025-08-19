شهداء وجرحى جراء قصف خيام النازحين في دير البلح وخانيونس

فلسطين اليوم

واصلت طائر ات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، عدوانها على قطاع غزة باستهداف المجوعين والنازحين في خيامهم.

وارتقى فجراً 5 شهداء جراء قصف خيمة نازحين في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

والشهداء هم:

1- الشهيدة دانا أحمد محمد الحج (13 عاماً)

2- الشهيدة رغد محمد مسمح (12 عاماً)

3- الشهيد محمد أحمد صالح مسمح (36 عاماً)

4- الشهيدة صافيناز محمود مسمح (34 عاماً)

5- الشهيد الطفل فوزي محمد أحمد مسمح (عام واحد)

كما استشهد مواطنان بينهم طفلة وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في محيط الكلية الجامعية غربي مدينة خان يونس.

وقبيل منتصف الليلة الماضية استشهد أربعة مواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,004 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 156,230 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.