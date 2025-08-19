طقس فلسطين: أجواء صيفية حارة

فلسطين اليوم

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، بزيادة تتراوح بين درجتين وثلاث درجات عن المعدل العام.

في المناطق الغورية تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، بينما تنخفض مساء لتسود أجواء لطيفة ومنعشة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، تبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار، حيث تسجل درجات الحرارة معدلات أعلى من المعتاد بنحو درجتين مئويتين.

في الأغوار والمناطق المنخفضة يستمر الطقس شديد الحرارة مع وصول الحرارة إلى حدود الأربعين. مع ساعات المساء والليل تنكسر حدة الحر ليسود جو منعش ولطيف، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي بثلاث درجات تقريبا.

تبقى الأجواء صيفية حارة نهارا، بينما تشهد الأغوار والبحر الميت طقسا شديد الحرارة مع تجاوز الحرارة حاجز الأربعين. ليلا، يسود طقس معتدل ولطيف، يمنح الجبال نسمة منعشة بعد يوم قائظ.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، تستقر درجات الحرارة من دون تغير ملحوظ، وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا.

في الأغوار والبحر الميت تزداد حدة الحر مع درجات تتخطى الأربعين. ومع حلول المساء، تنحسر الحرارة تدريجيا لتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خصوصاً في المناطق الجبلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.