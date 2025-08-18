حماس: زيارة نتنياهو لمستوطنة "عوفرا" برام الله تؤكد نهجه الاستيطاني

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، إن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة “عوفرا” المقامة على أراضي الفلسطينية شمال شرق رام الله، تؤكد نهجه الاستيطاني الهمجي، وتشكل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات والدعوات التي تدين الاستيطان وتجرّم محاولات شرعنته في الضفة الغربية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنّ هذه الزيارة الاستفزازية تمثل ضوءاً أخضر جديداً لمزيد من التهام الأرض الفلسطينية، وتشجيع جرائم المستوطنين الإرهابيين وهجماتهم واعتداءاتهم الممنهجة ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وحذّرت من خطورة المخططات الصهيونية الرامية إلى الضم والتهجير والاستيلاء الكامل على أراضي الضفة الغربية، وهو ما سيقابَل بمزيد من التصعيد والمواجهة ما دام الاحتلال ماضياً في عدوانه وجرائمه.

ودعت، المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ إجراءات عملية تلزم حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها، ومحاسبة قادتها على المجازر المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا.