هل لفنجان القهوة الصباحي علاقة بتحسن المزاج؟

فلسطين اليوم

كشفت دراسة علمية، أجرتها جامعتا بيليفيلد ووارويك، أن فنجان القهوة الصباحي قد يكون أكثر من مجرد عادة يومية، بل مفتاحاً لتحسين المزاج وزيادة الحماس.

تابع الباحثون، على مدار أربعة أسابيع، تأثير الكافيين على 236 شابا بالغا في ألمانيا، من خلال استبيانات يومية عبر الهواتف الذكية، رصدت مزاج المشاركين وتناولهم للمشروبات المنبهة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "التقارير العلمية"، أن تناول الكافيين يعزز المزاج بشكل ملحوظ، خاصة في الصباح، حيث أفاد المشاركون بشعور أكبر بالسعادة والنشاط بعد تناول القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين، مقارنة بالأيام التي لم يتناولوها فيها.

وأوضحت الدراسة أن الكافيين يحسن المشاعر الإيجابية بشكل أكبر من تأثيره على تقليل المزاج السلبي، مثل الحزن أو القلق، مع عدم ارتباط هذا التأثير بوقت محدد من اليوم.

وأكد الباحث جاستن هاشنبرغر أن التأثير الإيجابي للكافيين كان ثابتا بين المشاركين، بغض النظر عن عاداتهم في استهلاكه أو حالاتهم النفسية، مثل الاكتئاب أو اضطرابات النوم.

وأشار إلى أن الكافيين يعمل عبر حجب مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، ما يحفز إفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعزز اليقظة والشعور بالسعادة.

مع ذلك، حذر الباحثون من الإفراط في تناول الكافيين، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى الإدمان أو مشاكل صحية، خاصة إذا تُناول في أوقات متأخرة من اليوم، مما قد يعيق النوم.

وتُعد هذه الدراسة، التي ركزت على الحياة اليومية بعيدا عن بيئات المختبرات، خطوة مهمة لفهم تأثير الكافيين على المزاج في سياقات الحياة الواقعية.

في النهاية، يبدو أن فنجان القهوة الصباحي ليس مجرد طقس يومي، بل وسيلة فعّالة لإضفاء لمسة من البهجة على بداية اليوم، شريطة الاعتدال في تناوله.