بنود المقترح الجديد بشأن وقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

نشرت قناة عبرية، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، بنود المقترح الجديد الذي تلقته حركة حماس من الوسطاء، بشأن وقف الحرب في غزة.

وقالت القناة "12" العبرية، إن الاقتراح المطروح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وجثث 18 أسيرًا، وإدخال مساعدات إلى القطاع عبر منظمات إنسانية والهلال الأحمر والأمم المتحدة.

ووفق القناة العبرية، ستبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب عندما يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يشار إلى أن مصادر مقربة من حماس، قالت لقناة "الشرق" السعودية: إن الحركة قد توافق على المقترح المصري القطري الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.