مصادر: حماس تُجري مشاورات بشأن المقترح الجديد وتوقعات بقبول الصفقة

فلسطين اليوم

أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، أن حركة حماس بدأت تجري مشاورات مع قادة الفصائل في القاهرة بشأن المقترح الجديد، مضيفة، أن الحركة تقد تقبل المقترح المصري القطري بشأن وقف النار في غزة.

وقالت المصادر لصحيفة "الشرق" السعودية، إن مصر وقطر نقلتا مقترحاً جديداً إلى الفصائل الفلسطينية يتضمن صفقة جزئية لوقف النار في غزة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوسطاء يحاولون العودة إلى صفقة وقف نار مؤقت في غزة لـ 60 يوماً.

في السياق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أنّ الصفقة المطروحة بشأن غزة واضحة وتتضمن إطلاق سراح الأسرى والدخول الكامل للمساعدات ووقف الحرب.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.