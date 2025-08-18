الاحتلال يقتحم دير ابزيع غرب رام الله

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، قرية دير ابزيع، غرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتجولت في شوارعها، وأعاقت حركة مرور المركبات بداخلها.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم، واعتقال نحو 18 ألفاً.