أستراليا تلغي تأشيرة لعضو كنيست "إسرائيلي" متطرف.. "ينشر الكراهية"

فلسطين اليوم

ألغت السلطات الأسترالية، تأشيرة دخول لعضو كنيست الاحتلال، سيمحا روتما، والذي كان من المقرر أن يزور أستراليا غدا، للمشاركة في فعاليات للجالية اليهودية في ميلبورن، بسبب تصريحاته ضد الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه بموجب القرار، لم يكون بمقدرو روتمان الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأوضحت السلطات أن قرار إلغاء التأشيرة يعود لتصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقف العلنية التي تعكس سياسة حزبه بما فيها الدعوة لتوسيع دولة الاحتلال وإنكار الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين وقطاع غزة خلال الحرب الحالية، فضلا عن دعواته لتصفية حماس.

ولفتت الداخلية الأسترالية التي أصدرت قرار إلغاء التأشيرة، أن وجود ورتمان في البلاد، "قد يشجع على أنشطة من شأنها عرقلة الإدارة أو الحفاظ على النظام العام في البلاد، فضلا عن الانقسامات الاجتماعية داخل المجتمع الأسترالي".

وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لقناة سكاي نيوز بأن الحكومة ستمنع "أي شخص ينشر رسائل الكراهية والانقسام" من دخول أراضيها.

وأضاف: "إذا أتيت إلى أستراليا حاملا مثل هذه الرسائل، فأنت غير مرحب بك هنا".

وعلى الفور أثار قرار منع روتمان دخول أستراليا غضبه، وقال إن القرار يعد "معاداة للسامية، بصورة سافرة".

وقال في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن: الحكومة الأسترالية "اختارت الاستسلام للإرهاب"، مضيفاً أن ذلك "لا يجلب السلام بل يزيد من شهيتهم"، وأن أستراليا والجالية اليهودية فيها تدفعان ثمن هذا القرار".

يذكر أن أستراليا سبق أن ألغت تأشيرات الوزيرة السابقة أيليت شاكيد وناشط العلاقات العامة الإسرائيلي الأمريكي هيليل فولد.