النخالة يبحث في القاهرة جهود وقف إطلاق النار وسط مباحثات مكثفة مع كافة الفصائل

فلسطين اليوم

يواصل وفد حركة الجهاد الإسلامي المتواجد في القاهرة برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة التباحث مع كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة المقاومة الاسلامية حماس برئاسة خليل الحية لليوم الثالث على التوالي ، لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وفقا لما طرحه الوسطاء لمنع تنفيذ خطة إحتلال قطاع غزة وتهجير سكانها .

مصادر أكدت أن وفد حركة الجهاد الإسلامي يتعاطى بإيجابية مع كافة الطروحات التي من شأنها وقف إطلاق النار بما يضمن التخفيف من المعاناة الانسانية لشعبنا ، في ظل المجاعة المتفاقمة والإبادة المتواصلة والتأكيد على الحقوق الثابتة.

وبينت المصادر أن ممثلي مصر وقطر نقلوا مبادرة جديدة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد الاسلامي وحركة حماس ، تتضمن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار .

وكانت حركة حماس أبلغت الوسطاء في الأيام القليلة الماضية، استعدادها لقبول المقترح الأخير الذي وضعه الوسطاء دون تعديلاتها التي أرفقتها عليها.

وتسعى مصر بالتنسيق مع قطر، لمحاولة العودة إلى صفقة وقف إطلاق نار مؤقت لـ60 يوماً يُفرج خلالها عن 10 إسرائيليين أحياء، وعدد من الجثث، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.