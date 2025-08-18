مصر وقطر نقلتا مبادرة جديدة إلى حماس بحضور قادة عدد من الفصائل وفي انتظار الرد!

فلسطين اليوم

سلم الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حركة "حماس" مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف المفاوضات.

وأكدت مصادر لقناة العربية أن ممثلي مصر وقطر نقلوا المبادرة الجديدة إلى الحركة، بحضور قادة عدد من الفصائل الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن قادة الفصائل طالبوا "حماس" بإعداد رد على المقترح "خلال الساعات القادمة".

وكانت حركة حماس أبلغت الوسطاء في الأيام القليلة الماضية، استعدادها لقبول المقترح الأخير الذي وضعه الوسطاء دون تعديلاتها التي أرفقتها عليها.

وعقدت حماس وقيادة جهاز المخابرات المصرية سلسلة اجتماعات في القاهرة، كما عقد قادتها وقيادات بعض الفصائل، لقاءات لبحث الدفع قدماً باتجاه أي اتفاق لإفشال مخطط إسرائيل بشأن احتلال غزة.

وتسعى مصر بالتنسيق مع قطر، لمحاولة العودة إلى صفقة وقف إطلاق نار مؤقت لـ60 يوماً يُفرج خلالها عن 10 إسرائيليين أحياء، وعدد من الجثث، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.