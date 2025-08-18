3 شهداء من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال قرب محور موراج جنوب القطاع

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين من طالبي المساعدات وأصيب آخرون اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وصول 3 شهداء من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

بدوره، أعلن مستشفى العودة، استقباله 10 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.