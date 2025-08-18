حماس تلقت اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة وسترد عليه اليوم

فلسطين اليوم

أكدت مصادر مطلعة لقناة العربي الجديد اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 ، ان حماس تلقت اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة وسترد عليه اليوم.

في حين علمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية من مصادر فصائلية أنّ الوسطاء عرضوا المطالب والاشتراطات الإسرائيلية لوقف الحرب، وهي نزع سلاح المقاومة وإبعاد القيادات العسكرية والسياسية وتسليم جميع الأسرى الأحياء والأموات، مع احتفاظ جيش الاحتلال بـ25% من مساحة القطاع والسيطرة الأمنية المستدامة عليه وتشكيل حكومة ليست من "حماس" ولا من "فتح".

ووفقاً لمصادر «حمساوية» تحدّثت معها "الأخبار"، فإنّ رئيس وفد الحركة، خليل الحية، قال إنّ الحركة تشترط وجود مسار سياسي ودولة فلسطينية للقبول بإلقاء السلاح.

بالنتيجة، وبالاستناد إلى تجربة 22 شهراً من الحرب، تتعامل إسرائيل مع جولات التفاوض، على أنها غطاء للعمل العسكري الميداني؛ إذ لم يسبق أن نُفّذت عملية كبرى تُحدث ضجّة في الرأي العام الدولي وتنتهك فيها إسرائيل القوانين الدولية والإنسانية، من دون وجود مسار تفاوضي يأخذ حصّة من التركيز الإخباري ويوفّر غطاءً للجريمة.