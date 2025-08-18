العفو الدولية: "إسرائيل" تتبع سياسة تجويع “متعمّدة” في غزة ويجب فرض عقوبات عليها

فلسطين اليوم

اتّهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الاثنين "إسرائيل" باتّباع سياسة تجويع “متعمّدة” في غزة، وذلك بناء على شهادات نازحين فلسطينيين وأفراد الطواقم الطبية الذين يعالجون أطفالا يعانون سوء التغذية في القطاع.

وأفاد التقرير بأن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين".

وقالت منظمة العفو الدولية "يجب وقف نقل الأسلحة الى “اسرائيل” فورا وفرض عقوبات عليها".

وتابعت ان "قيود "إسرائيل" على عمل المنظمات الإنسانية تقطع شريان الحياة الوحيد للعائلات في غزة"، داعية الى وقف أي خطة تهدف الى ترسيخ الاحتلال أو تصعيد الهجوم العسكري على غزة، ورفع الحصار عن قطاع غزة فورا ومن دون شروط وفرض وقف دائم لإطلاق النار