زيارته كانت مقررة غداً .. أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست سيمحا روتمان

فلسطين اليوم

ألغت أستراليا تأشيرة دخول عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كان من المقرر أن يزور البلاد، الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع الجالية اليهودية.

وأوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، أن الحكومة ستمنع "أي شخص ينشر رسائل الكراهية والانقسام" من دخول أراضيها، مضيفا: "إذا أتيت إلى أستراليا حاملاً مثل هذه الرسائل، فأنت غير مرحب بك هنا".

وأكد أن روتمان لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة، بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.

وجاء القرار قبل يوم واحد فقط من وصول روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وهو عضو بارز في ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى أستراليا للمشاركة في فعاليات الجالية اليهودية.

وكانت طلبات التأشيرة قد قدمت قبل أسبوعين تقريبا، لكن القرار أُلغي فجأة، ما أثار ضجة سياسية حول موقف حزب العمل الحاكم، الذي اتهمه منتقدوه بـ"التساهل مع مؤيدي حماس".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السبب المعلن لإلغاء التأشيرة هو نشر روتمان رسائل الكراهية والانقسام، مع مراعاة مشاعر المسلمين في أستراليا.

ورغم أن قائمة الاقتباسات التي أعدتها الحكومة تضمنت مواقفه المعارضة للدولة الفلسطينية ودعواته لفرض السيادة وتصريحات مثل "يجب تدمير حماس"، إلا أنها لم تشمل مواقف متطرفة.

ورد روتمان لموقع "وأي نت"، معتبرا أن الحكومة الأسترالية "اختارت الاستسلام للإرهاب"، مضيفا أن ذلك "لا يجلب السلام بل يزيد من شهيتهم"، وأن أستراليا والجالية اليهودية فيها تدفعان ثمن هذا القرار، وفق قوله.

يذكر أن أستراليا سبق أن ألغت تأشيرات الوزيرة السابقة أيليت شاكيد وناشط العلاقات العامة الإسرائيلي الأميركي هيليل فولد، ما أثار جدلا واسعا حول موقف الحكومة تجاه مسؤولين إسرائيليين معارضين لإقامة دولة فلسطينية.