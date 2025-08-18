بالأسماء.. اعتقالات في الضفة والقدس تطال أسرى محررين وأطفال

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة فجر وصباح اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، طالت عدداً كبيراً من المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم قيادات، أسرى محررون، عمال، وأطفال، وذلك بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ففي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي الشيخ شاكر عمارة بعد مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر فجر اليوم.

أما في رام الله والبيرة، فقد اعتقلت قوة خاصة الشاب أمجد عبد الله أبو عليا (33 عاماً) بعد اقتحام منزله في قرية المغير شمال شرق رام الله، كما اعتقلت من بلدة ترمسعيا الشابين جودة عبد الله أبو عواد، وربيع عواد أبو عواد. وفي مدينة البيرة، جرى اعتقال الشابين عمر العطشان وعلي أبو عطية من مدخل مخيم الأمعري.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بهاء قصراوي بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتحطيم محتويات منزله في حي الهدف، كما اعتقلت حسام حابس بني عودة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وزيد حبيب بركات من بلدة فقوعة شرق جنين. كذلك اعتقلت الشاب عبد علي زكارنة من بلدة قباطية جنوب المدينة، إضافة إلى الفتى علي "أبو فالح" زكارنة من البلدة ذاتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت الشاب عماد أحمد يوسف ياسين بعد مداهمة منزله.

أما في قلقيلية، فقد اعتقلت القوات الشابين مروان عبد الفتاح داود وأحمد شاور عقب اقتحام منازلهما في المدينة.

وفي بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة واسعة طالت 12 مواطناً، بينهم الشقيقان إياد وعمر حبيب موسى محمد، وسعيد أسامة هرماس، ويحيى هاني جادو من مدينة بيت لحم، والشقيقان نعمان ونادر محمد جبران من منطقة العبيات شرقاً، وياسر محمود صباح من بلدة تقوع، وبسام إبراهيم الزير وإسماعيل خليل الزير من بلدة جناته شرقاً، وحسام محمد أبو دية من مدينة بيت ساحور، بالإضافة إلى المسن حسن محمد الورديان (71 عاماً) ونجله محمود من منطقة جبل هندازه، إلى جانب آخرين عرف منهم صالح لهريمي وياسر عطا الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 33 عاملاً فلسطينياً في بلدة أم طوبا جنوب المدينة، وذلك بعد ملاحقتهم خلال ساعات الصباح.

قائمة المعتقلين:

1. الشيخ شاكر عمارة – مخيم عقبة جبر – أريحا.

2. أمجد عبد الله أبو عليا – قرية المغير – رام الله.

3. جودة عبد الله أبو عواد – بلدة ترمسعيا – رام الله.

4. ربيع عواد أبو عواد – بلدة ترمسعيا – رام الله.

5. عمر العطشان – مخيم الأمعري – رام الله.

6. علي أبو عطية – مخيم الأمعري – رام الله.

7. الأسير المحرر بهاء قصراوي – حي الهدف – جنين.

8. حسام حابس بني عودة – بلدة يعبد – جنين.

9. زيد حبيب بركات – بلدة فقوعة – جنين.

10. عبد علي زكارنة – بلدة قباطية – جنين.

11. علي "أبو فالح" زكارنة – بلدة قباطية – جنين.

12. عماد أحمد يوسف ياسين – عصيرة الشمالية – نابلس.

13. مروان عبد الفتاح داود – قلقيلية.

14. أحمد شاور – قلقيلية.

15. الأسير المحرر إياد حبيب موسى محمد – بيت لحم.

16. عمر حبيب موسى محمد – بيت لحم.

17. سعيد أسامة هرماس – بيت لحم.

18. الأسير المحرر يحيى هاني جادو – بيت لحم.

19. الأسير المحرر نعمان محمد جبران – منطقة العبيات – بيت لحم.

20. الأسير المحرر نادر محمد جبران – منطقة العبيات – بيت لحم.

21. ياسر محمود صباح – بلدة تقوع – بيت لحم.

22. الأسير المحرر بسام إبراهيم الزير – بلدة جناته – بيت لحم.

23. الأسير المحرر إسماعيل خليل الزير – بلدة جناته – بيت لحم.

24. الأسير المحرر حسام محمد أبو دية – مدينة بيت ساحور – بيت لحم.

25. الأسير المحرر حسن محمد الورديان – جبل هندازه – بيت لحم.

26. الأسير المحرر محمود حسن الورديان – جبل هندازه – بيت لحم.

27. الأسير المحرر صالح الهريمي – بيت لحم.

28. الأسير المحرر ياسر عطا الله – بيت لحم.