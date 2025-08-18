القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء أمس ، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وأفاد البيان أن العملية أصابت هدفها بدقة، وأدت إلى شلل حركة المطار، وإجبار أعداد كبيرة من المستوطنين على التوجه إلى الملاجئ.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العملية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عامين، وسط استمرار الحصار على القطاع أمام صمت دولي وعربي.

وشدد البيان على أن القوات اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، معتبرة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جريمة غير مسبوقة بحق الإنسانية.