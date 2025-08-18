الإبادة على غزة تدخل يومها الـ682 ..شهداء في حي الدرج والنصيرات وتدمير مزيداً من المنازل في الزيتون

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأثنين 18 اغسطس 2025 يومها الـ 682 ، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المواطنين ، وطالبي المساعدات ، تدمير مزيداً من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة .

المصادر الطبية أعلنت عن استشهاد 4 مواطنين وأصابه آخرين، فجر اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج في مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن ثلاثة مواطنين بينهم طفلة استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة

وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وصول شهيدة وإصابات إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد الشقاقي بمخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,944 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155,886 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.