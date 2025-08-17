برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة

فلسطين اليوم- غزة

حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة نتيجة استمرار الحصار والتصعيد العسكري الإسرائيلي.

وأوضح البرنامج أنه رغم الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن حجم ما يتم إدخاله لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية لسكان غزة، الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية وغير مسبوقة.

وشدد البرنامج التابع للأمم المتحدة على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتوسيع نطاق توزيع المساعدات وضمان وصولها الآمن إلى الفئات المتضررة، لا سيما في المناطق الشمالية التي تشهد أوضاعًا كارثية.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار منع وصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي،الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، وهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.