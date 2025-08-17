والدة أسير "إسرائيلي" تحذّر: استمرار احتلال غزة يهدد حياة الأسرى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أطلقت والدة أحد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى في قطاع غزة تحذيرًا شديد اللهجة، داعية إلى وقف العملية العسكرية في مدينة غزة، مشيرة إلى أن مواصلة القتال قد تؤدي إلى كارثة بحق الأسرى.

وقالت في تصريح لوسائل إعلام عبرية: "إذا لم نوقف عملية احتلال مدينة غزة، سنستيقظ ذات يوم على خبر مفاده أنه سُمح بالنشر بمقتل 20 أسيرًا إسرائيليًا في غزة".

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد العدوان "الاسرائيلي" داخل القطاع، وسط تحذيرات داخلية من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة، خاصة على مصير الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.