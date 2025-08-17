كلاب بوليسية للتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات بسجون الاحتلال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجن "الدامون" نفذت أربع عمليات قمع بحق الأسيرات الفلسطينيات خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، تخللتها اعتداءات جسدية ونفسية وإجراءات مهينة، بينها استخدام الكلاب البوليسية والغاز.

وأوضح النادي، نقلاً عن زيارات ميدانية للأسيرات، أن هذه الانتهاكات وقعت في تواريخ: 4، 8، 10، و14 من الشهر الحالي، حيث قامت قوات القمع بتقييد الأسيرات واقتيادهن بشكل مذل إلى ساحة السجن، مع إجبارهن على خفض رؤوسهن والتنكيل بهنّ.

وأشار النادي إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ 48، بينهن طفلتان وأسيرة حامل، موضحًا أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة ثابتة وممنهجة تتبعها إدارة السجون، وتصاعدت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأكد نادي الأسير أن الأسيرات يعانين من ظروف اعتقال قاسية، أبرزها النقص الحاد في الطعام ورداءته، وانتشار الحشرات والأمراض الجلدية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانعدام التهوية، بالإضافة إلى نقص كبير في المستلزمات النسائية.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.